«Правый сектор» угрожает сорвать Одесский международный кинофестиваль

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Киев, 22 июня. Украинские радикалы из «Правого сектора»* угрожают сорвать ежегодный Одесский международный кинофестиваль, заявил бывший глава одесской ячейки группировки Сергей Стерненко.

Радикалам запрещенного в России «Правого сектора» не понравилось заявление президента Одесского международного кинофестиваля Виктории Тигипко о том, что на Украину трудно приглашать зарубежных звезд из-за гражданской войны.

Стерненко на своей странице в Facebook потребовал сменить президента фестиваля, поскольку «Тигипко считает, что на Украине — гражданская война». Он отметил, что, в противном случае, радикалы могут сорвать мероприятие.

Ранее концерт российского рэпера Басты в Одессе отменили из-за угроз радикалов.

* Организация запрещена на территории РФ.