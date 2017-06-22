Отставка Меркель, импичмент Трампу: отказ от Brexit как тренд современной политики

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Глава Евросовета Дональд Туск заявил о возможной отмене процедуры выхода Великобритании из состава Европейского союза. По его словам, британские друзья стали часто задавать ему один и то же вопрос: возможна ли отмена Brexit. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Туск на пресс-конференции в Брюсселе признался: на это вопрос он отвечает, напоминая, что Европейский союз «был построен на мечтах, которые казались невозможными». «Кто знает?» — лукаво задал встречный вопрос глава Евросовета, добавив, что процедура Brexit — это «самый сложный процесс, к которому ЕС хорошо готов».

«Я не вижу возможности сохранить Великобританию в составе ЕС на каких-то реальных условиях. Нужно было действовать сразу, а не спустя фактически год. Слова Туска — это игра, создание фона для переговоров, которые начались 19 июня в Брюсселе. Соответствующий закон был принят в Великобритании, а в ЕС прошла большая подготовительная работа по разводу с Лондоном», — комментирует для ФАН эксперт по Франции и Западной Европе Центра изучения кризисного общества Александр Вершинин.

Пи этом он не исключает, что какой-то вариант выхода из ситуации все же будет найден. Но к марту 2019-го Великобритании придется развестись с ЕС, хочет она того или уже нет.

Мэй и провал консерваторов

Процесс Brexit был запущен, когда премьер-министр Тереза Мэй направила письмо с соответствующим запросом правительству Евросоюза.

Ситуация в Великобритании складывается таким образом, что недовольство людей несостоятельностью властей растет с каждым часом, что было отражено в итогах досрочных выборов в парламент. Ни одна из партий не набрала большинство, чтобы сформировать новое правительство. Провал консерваторов, вызванный разочарованием граждан Великобритании, стал причиной фактической отставки Терезы Мэй с поста как премьера, так и лидера Консервативной партии. Однако благодаря поддержке Демократической юнионистской партии Северной Ирландии, получившей в парламенте 10 мандатов, Мэй пока остается у власти.

В том случае если парламенту не удастся сформировать правительство, придется проводить новые выборы и пост Мэй займет лидер лейбористов Джереми Корбин, который и сформирует кабинет, чисто теоретически в Евросоюз может быть направлено заявление о пересмотре итогов Brexit.

«Это лишь теория. Разумеется, и на выборах в Германии могут проголосовать не за Ангелу Меркель, и Дональду Трампу в США объявят импичмент, — говорит Вершинин. — Сейчас время «летающих черных лебедей»: по всему миру происходит то, чего никто не мог ожидать».

Никому не выгодный развод

Разумеется, Евросоюзу крайне не выгодно отпускать британцев из своих объятий, поскольку Лондон является одним из основных кормильцев организации. Великобритания входит в пятерку стран (плюс Германия, Франция, Италия и Испания), которые дают более 70% всего ВВП Евросоюза, и является третьей по величине экономикой блока. В рейтинге государств туристического потока Великобритания находится на пятом месте из всех входящих в ЕС стран. Также Соединенное королевство является крупнейшим производителем нефти, чьи запасы регулярно пополняют копилку природных ресурсов ЕС.

«О том, что ЕС не хочет выхода из состава блока Великобритании, было сказано еще летом 2016 года, — говорит Вершинин. — Но просто так взять и наплевать на волеизъявление народа власти не могут. Если это произойдет, то по легитимности всего ЕС будет нанесен огромный удар. Нужно было думать до того, как был инициирован выход Великобритании из ЕС, и до того, когда была инициирована статья 50 Договора о Европейском союзе, дающая государству право выйти из состава».

Сложившаяся ситуация, подчеркивает Вершинин, не устраивает ни одну из сторон, но ЕС и Лондон уже не управляют процессом.

Народ — натура изменчивая

Еще один вариант остаться в структуре Евросоюза может быть инициирован гражданами Великобритании ровно так же, как было принято решение о Brexit — путем выхода не референдум. Недовольные внутриполитической ситуацией люди вполне могут и передумать, особенно это касается ситуации с мигрантами и волной терактов в стране. Бороться со злом вместе гораздо проще, чем поодиночке.

«Организовать референдум не так просто. Нельзя просто выйти на улицу и передумать. Правительство должно утвердить новое голосование. Кроме того, Шотландия собирается провести свой референдум. Разрыв между теми, кто был за Brexit, и теми, кто против, не так велик. Если заставить людей проголосовать повторно и результат, также с небольшим отрывом, будет в пользу тех, кто против Brexit, то сам референдум как мера народного волеизъявления обесценивается, — делает вывод собеседник ФАН. — В европейской традиции высказанная однажды народная воля, к сожалению или к счастью, остается неизменна».

Королева-мать и нация

Все политические решения в Великобритании давно принимает не монарх, а парламент и назначенный премьер-министр. Однако в истории страны и в истории правления самой Елизаветы II было несколько случаев, когда королева-мать вступала в реальную политику.

«Из-за парламентского кризиса Елизавета своей волей назначала министра. Такой опыт был. Но мне трудно представить, что Елизавета II может повлиять на ситуацию с Brexit. Если мы увидим полный обвал британской политической системы, возможно, она вмешается ради блага королевства и нации. Но я бы не стал ставить под сомнение стабильность политической системы», — резюмировал эксперт.

По сути, только война, госпереворот или конец света могут оставить Великобританию в евросемье. Евросоюз — это огромная бюрократическая махина, которая бросила свои мощности на разработку модели Brexit. Можно говорить о том, что отдельные личности или партии смогут на время затормозить этот процесс, но в итоге британцам придется помахать ЕС ручкой и отправиться во взрослое и самостоятельное плавание.