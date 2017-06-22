Новак не вошел в новый состав совета директоров «Роснефти»

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Москва, 22 июня. Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак покинул совет директоров «Роснефти» по итогам голосования акционеров. Об этом в четверг сообщил исполнительный директор российской нефтегазовой компании Игорь Сечин.

Согласно предварительным данным, Новак отказался от голосов в пользу избрания независимых директоров.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент России Владимир Владимирович Путин поручил компании «Роснефть» разработать новую стратегию деятельности компании.