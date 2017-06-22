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WikiLeaks разоблачила засекреченного «Жестокого кенгуру» ЦРУ
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WikiLeaks разоблачила засекреченного «Жестокого кенгуру» ЦРУ

16:28  22 Июня 2017
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WikiLeaks разоблачила засекреченного «Жестокого кенгуру» ЦРУ

Лондон, 22 июня. Скандально известный портал WikiLeaks обнародовал очередную порцию секретных документов, касающихся деятельности Центрального разведывательного управления США. Данная публикация стала частью цикла Vault 7.

Речь в документах идет о секретном проекте ЦРУ «Жестокий кенгуру», который предполагает создание вируса, способного проникать в компьютерную сеть без прямого доступа. Это уже не первая утечка информации ЦРУ, организованная WikiLeaks в этом месяце. 15 июня ресурс рассказал о проекте «Цветущая вишня», в рамках которого происходит отслеживание интернет-активности пользователей.  

Геннадий Плющев
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