WikiLeaks разоблачила засекреченного «Жестокого кенгуру» ЦРУ

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Лондон, 22 июня. Скандально известный портал WikiLeaks обнародовал очередную порцию секретных документов, касающихся деятельности Центрального разведывательного управления США. Данная публикация стала частью цикла Vault 7.

Речь в документах идет о секретном проекте ЦРУ «Жестокий кенгуру», который предполагает создание вируса, способного проникать в компьютерную сеть без прямого доступа. Это уже не первая утечка информации ЦРУ, организованная WikiLeaks в этом месяце. 15 июня ресурс рассказал о проекте «Цветущая вишня», в рамках которого происходит отслеживание интернет-активности пользователей.