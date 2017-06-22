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Россия
Путин не стал прятаться под зонт от ливня во время церемонии у Могилы Неизвестного солдата
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Путин не стал прятаться под зонт от ливня во время церемонии у Могилы Неизвестного солдата

18:00  22 Июня 2017
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Путин отказался от зонта на церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата

Москва, 22 июня. В День памяти и скорби президент Владимир Путин традиционно участвовал в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в российской столице.

Стоит отметить, что, невзирая на непогоду, президент Российской Федерации отказался от зонта и стоял под сильнейшим проливным дождем.

Путин отказался от зонта на церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата

Отметим, что в церемонии участвовали глава правительства РФ Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также члены правительства и парламентарии. 

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Дана Балан
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