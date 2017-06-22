Командование ДНР призвало жителей Донбасса сообщать об обстрелах ВСУ
Донецк, 22 июня. Замкомандующего ДНР Эдуард Басурин призвал жителей подконтрольных Киеву территорий Донбасса сообщать об обстрелах.
Украинские силовики продолжают вести обстрелы не только территорию ДНР и ЛНР, но и подконтрольные Киеву населенные пункты. По словам представителя оборонного ведомства ДНР Эдуарда Басурина, сообщение об обстрелах Марьинки минувшей ночью передали военному руководству республики местные жители.
В связи с этим замкомандующего призвал граждан, проживающих на подконтрольных Киеву территориях сообщать о передислокациях ВСУ и обстрелах. Ранее сообщалось, что боевики запрещенного в России «Правого сектора»* обстреляли населенный пункт Мариьнка.
* Организация запрещена на территории РФ.