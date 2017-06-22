Командование ДНР призвало жителей Донбасса сообщать об обстрелах ВСУ

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Донецк, 22 июня. Замкомандующего ДНР Эдуард Басурин призвал жителей подконтрольных Киеву территорий Донбасса сообщать об обстрелах.

Украинские силовики продолжают вести обстрелы не только территорию ДНР и ЛНР, но и подконтрольные Киеву населенные пункты. По словам представителя оборонного ведомства ДНР Эдуарда Басурина, сообщение об обстрелах Марьинки минувшей ночью передали военному руководству республики местные жители.

В связи с этим замкомандующего призвал граждан, проживающих на подконтрольных Киеву территориях сообщать о передислокациях ВСУ и обстрелах. Ранее сообщалось, что боевики запрещенного в России «Правого сектора»* обстреляли населенный пункт Мариьнка.

* Организация запрещена на территории РФ.