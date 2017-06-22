На Московском международном кинофестивале покажут 246 фильмов‍

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Москва 22 июня. На Московском Международном кинофестивале покажут более 240 фильмов, сообщил президент киносмотра Никита Михалков.

«Всего будет показано 246 картин, в прошлом году было 175. Из общего числа фильмов — 153 полнометражных», — добавил режиссер. Все традиции ММКФ будут сохранены.

Фильмом открытия фестиваля станет индийская картина «Бахубали. Завершение» Раджамоули. Это продолжение исторической эпопеи о принце Шивуду, которого спасли и воспитали обычные люди.

Однако нынешний ММКФ не может хвастаться большим обилием звезд. Это позволит зрителям сосредоточиться на самом кино, уверен Михалков.

Режиссер признался, что обычно смотрит по 8-10 картин за фестиваль. На закрытии просмотра будут впервые вручены призы мэра Москвы Сергея Собянина, напомнил Михалков.

В основном конкурсе участвуют 13 фильмов. Россию представляют сразу три картины — «Мешок без дна», «Купи меня» и «Карп отмороженный».

В жюри ММКФ вошли финский режиссер Йорн Йохан Доннер, испанский сценарист Альберт Серра, итальянская актриса Орнелла Мутти, киноэксперт Бригитта Мантей, иранский режиссер Реза Миркарими и российский драматург Александр Адабашьян.





