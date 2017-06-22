Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
На Московском международном кинофестивале покажут 246 фильмов‍
Triangle Created with Sketch.

На Московском международном кинофестивале покажут 246 фильмов‍

16:45  22 Июня 2017
678

На Московском международном кинофестивале покажут 246 фильмов‍

Москва 22 июня. На Московском Международном кинофестивале покажут более 240 фильмов, сообщил президент киносмотра Никита Михалков.

«Всего будет показано 246 картин, в прошлом году было 175. Из общего числа фильмов — 153 полнометражных», — добавил режиссер. Все традиции ММКФ будут сохранены.

Фильмом открытия фестиваля станет индийская картина «Бахубали. Завершение» Раджамоули. Это продолжение исторической эпопеи о принце Шивуду, которого спасли и воспитали обычные люди.

Однако нынешний ММКФ не может хвастаться большим обилием звезд. Это позволит зрителям сосредоточиться на самом кино, уверен Михалков.

Режиссер признался, что обычно смотрит по 8-10 картин за фестиваль. На закрытии просмотра будут впервые вручены призы мэра Москвы Сергея Собянина, напомнил Михалков.

В основном конкурсе участвуют 13 фильмов. Россию представляют сразу три картины — «Мешок без дна», «Купи меня» и «Карп отмороженный».

В жюри ММКФ вошли финский режиссер Йорн Йохан Доннер, испанский сценарист Альберт Серра, итальянская актриса Орнелла Мутти, киноэксперт Бригитта Мантей, иранский режиссер Реза Миркарими и российский драматург Александр Адабашьян.



 

#ммкф
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть