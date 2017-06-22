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Политика
Пушков назвал аморальным решение сейма Польши о сносе советских памятников
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Пушков назвал аморальным решение сейма Польши о сносе советских памятников

19:09  22 Июня 2017
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Пушков назвал аморальным решение сейма Польши о сносе советских памятников

Москва, 22 июня. Российский сенатор Алексей Пушков назвал аморальным решение сейма Польши о сносе памятников советской эпохи. 

«Решение сейма Польши о сносе советских памятников аморально. 600 тыс. наших солдат отдали жизни за Польшу, чтобы там уничтожали память о них?!» — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Сегодня сейм Польши принял поправки к закону о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов, которые предполагают снос около 500 советских памятников.

 

Алексей Громов
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