Пушков назвал аморальным решение сейма Польши о сносе советских памятников

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Москва, 22 июня. Российский сенатор Алексей Пушков назвал аморальным решение сейма Польши о сносе памятников советской эпохи.

«Решение сейма Польши о сносе советских памятников аморально. 600 тыс. наших солдат отдали жизни за Польшу, чтобы там уничтожали память о них?!» — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Сегодня сейм Польши принял поправки к закону о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов, которые предполагают снос около 500 советских памятников.