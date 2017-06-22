ЛНР: СБУ установила тайную слежку за дорогами в Донбассе и России

В Избранное

Скопировать

Луганск, 22 июня. Сотрудники Службы безопасности Украины под угрозами расправы заставляют водителей пассажирских автобусов, совершающих рейсы по территории Донбасса и России, вести скрытую видеосъемку на маршрутах следования. Об этом сообщает пресс-служба МВД ЛНР.

К правоохранителям ЛНР стали обращаться водители междугородних и международных автобусов. По данным водителей, на территории Украины к ним обращались сотрудники СБУ и предлагали установить незаметные авторегистраторы для непрерывной съемки во время движения по территории ЛНР и России.

«По возвращении на территорию Украины сделанные записи должны были передаваться сотрудникам СБУ. Также от водителей требовались и письменные отчеты обо всем, что они видели в пути», — говорится в сообщении.

За отказ от сотрудничества в СБУ угрожали различными «проблемами», среди которых отзыв лицензий, неприятности с ГАИ и пограничниками, а также возбуждение уголовных дел за «поддержку сепаратизма».