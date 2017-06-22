Дейр эз-Зор: боевики ИГ используют американские «Хаммеры» как «шахид-мобили»

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Дейр эз-Зор, 22 июня. Боевики «Исламского государства»* начали новое наступление на позиции гарнизона осажденного города.

Местные источники сообщают, что наиболее ожесточенные столкновения между отрядами САА и боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) происходят в районе дорожной развязки Панорама. Отмечается, что игиловцам удалось нанести войскам серьезные потери, отправив в атаку боевика-смертника.

Подконтрольное террористам информационное агентство опубликовало видеозапись, на кадрах которой автомобиль, начиненный взрывчаткой, приближается к позициям Сирийской арабской армии, после чего раздается мощный взрыв. В качестве «шахид-мобиля» исламисты использовали армейский бронированный «Хаммер» производства США.

* Организация запрещена на территории РФ.