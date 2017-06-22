Беременная женщина пострадала в ДТП с военным грузовиком США в Литве

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Вашингтон, 22 июня. Грузовик с американскими военнослужащими сегодня попал в массовое ДТП в Вильнюсском районе Литвы. При столкновении трех машин пострадала беременная женщина.

Предварительно установлено, что на Неменчинском шоссе в 11.26 автомобиль Toyota врезался в иномарку Renault и от удара вылетел на встречку, где проезжал военный грузовик. В результате ДТП пострадали водители легковушек, включая беременную женщину. Как сообщает Главный комиссариат полиции Вильнюса, их госпитализировали.

Добавим, ранее в литовском городе Мариямполе принадлежащий НАТО внедорожник Hummer врезался в машину, в результате чего пострадали три девушки.