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Происшествия
Беременная женщина пострадала в ДТП с военным грузовиком США в Литве
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Беременная женщина пострадала в ДТП с военным грузовиком США в Литве

19:09  22 Июня 2017
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Беременная женщина пострадала в ДТП с военным грузовиком США в Литве

Вашингтон, 22 июня. Грузовик с американскими военнослужащими сегодня попал в массовое ДТП в Вильнюсском районе Литвы. При столкновении трех машин пострадала беременная женщина.

Предварительно установлено, что на Неменчинском шоссе в 11.26 автомобиль Toyota врезался в иномарку Renault и от удара вылетел на встречку, где проезжал военный грузовик. В результате ДТП пострадали водители легковушек, включая беременную женщину. Как сообщает Главный комиссариат полиции Вильнюса, их госпитализировали.

Добавим, ранее в литовском городе Мариямполе принадлежащий НАТО внедорожник Hummer врезался в машину, в результате чего пострадали три девушки.

Алексей Громов
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