СК РФ начал проверку после пожара в иркутском поселке, где сгорели шесть домов

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Иркутск, 22 июня. Шесть жилых домов сгорели во время пожара в поселке Горячий ключ Иркутской области.

На месте происшествия работали пожарно-спасательные службы и другие службы экстренного реагирования. Была организована работа оперативного штаба. Вертолет Ми-8 и самолет Бе-200 были приведены в готовность сотрудниками МЧС.

По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал. Пожару был присвоен второй ранг сложности.

СК в Иркутской области начал доследственную проверку по факту пожара в поселке Горячий Ключ по признакам преступления, предусмотренного статьей «Халатность».

Как сообщили сотрудники МЧС, виновником пожара стал один из местных жителей, который готовил еду прямо во дворе на открытом огне. Пожар на ветреной погоде быстро перекинулся на жилые дома.