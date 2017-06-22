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Украина
«Нафтогаз» назвал условие для возобновления сотрудничества с «Газпромом»
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«Нафтогаз» назвал условие для возобновления сотрудничества с «Газпромом»

16:31  22 Июня 2017
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«Нафтогаз» назвал условие для возобновления сотрудничества с «Газпромом»

Киев, 22 июня. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что Киев нацелен на возобновление сотрудничества с «Газпромом» после решения Стокгольмского арбитражного суда по спору между украинским предприятием и российской компанией. 

«Согласно первому решению Стокгольмского арбитража по соглашению на газоснабжение, цена должна быть пересмотрена», — сказал Коболев на пресс-конференции в Брюсселе. 

Он отметил, что «Нафтогаз» будет готов начать закупки у «Газпрома», как только он выполнит решение трибунала.

Напомним, ранее сообщалось, что несмотря на огромные взаимные претензии между «Нафтогазом Украины» и российским «Газпромом», украинские энергетики заинтересованы в том, чтобы продолжать транзит российского газа в Европу и после 2020 года. 

#россия #украина #газпром #нафтогаз
Тимур Румянцев
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