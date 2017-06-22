Киев усложнит выдачу биометрических паспортов жителям Донбасса

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Киев, 22 июня. Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов призвал Раду принять закон о проверке жителей Донбасса перед получением биометрического паспорта, сообщили в пресс-службе организации.

На Украине после введения безвизового режима со странами ЕС значительно увеличилось число желающих получить биометрический паспорт из Донбасса, заявил секретарь СНБО Александр Турчинов. По его словам, подготовлен соответствующий законопроект, который поступит на рассмотрение украинского парламента о проверке подающих заявление на получение биометрического документа.

Турчинов отметил, что без доступа к архивам возникает опасность, что под видом украинских граждан в Европу по безвизу поедут граждане другой страны или злоумышленники. Напомним, что либерализация визового режима для граждан Украины вступила в силу 11 июня. Президент Петр Порошенко на торжественной церемонии открыл «бумажную дверь» в Европу.