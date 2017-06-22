Путин: Россия должна стать одним из лидеров технологической революции

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Москва, 22 июня. Глава российского государства Владимир Путин считает, что у России есть шансы выйти в лидеры в сфере инноваций и технологий. Об этом он рассказал сегодня представителям Российской академии наук (РАН).

Глава РФ отметил, что на сегодняшний день РАН обязана обеспечить абсолютное развитие экономики и сделать так, чтобы Россия стала одним из лидеров технологической революции, добавив, что «такие шансы, естественно, у России есть».

Путин также отметил, что, невзирая на потери российской науки в 90-е годы, ее потенциал огромен, поскольку остался фундамент.

«Есть и новые серьезные достижения, причем мирового уровня», — подчеркнул российский лидер.

Напомним, ранее Путин в ходе встречи с научными специалистами РАН заявил, что нужно решить, как дальше модернизировать структуру Российской академии наук.