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Общество
Президент сказал замечательно: директор Исаакия поддержал Путина в вопросе передачи собора
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Президент сказал замечательно: директор Исаакия поддержал Путина в вопросе передачи собора

15:55  22 Июня 2017
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Президент сказал замечательно: директор Исаакия поддержал Путина в вопросе передачи собора

Санкт-Петербург, 22 июня. Новый директор Исаакиевского собора Юрий Мудров заявил, что музей-памятник будет сотрудничать с Русской православной церковью в рамках заключенного ранее соглашения.

Он сослался на президента России Владимира Путина, который в ходе прямой линии заявил, что компромисс в этом вопросе может быть достигнут при условии, что Исаакий сохранит за собой и просветительские функции, и религиозные.

«Президент сказал замечательно. Сегодня, мне кажется, одно другому не очень мешает», — отметил Мудров.

#путин #мудров
Геннадий Плющев
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