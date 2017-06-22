Президент сказал замечательно: директор Исаакия поддержал Путина в вопросе передачи собора
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Санкт-Петербург, 22 июня. Новый директор Исаакиевского собора Юрий Мудров заявил, что музей-памятник будет сотрудничать с Русской православной церковью в рамках заключенного ранее соглашения.
Он сослался на президента России Владимира Путина, который в ходе прямой линии заявил, что компромисс в этом вопросе может быть достигнут при условии, что Исаакий сохранит за собой и просветительские функции, и религиозные.
«Президент сказал замечательно. Сегодня, мне кажется, одно другому не очень мешает», — отметил Мудров.
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