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Украина
Украинцы попросили обнажившую плечо Савченко больше не раздеваться
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Украинцы попросили обнажившую плечо Савченко больше не раздеваться

16:52  22 Июня 2017
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Украинцы попросили обнажившую плечо Савченко больше не раздеваться

Киев, 22 июня. Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко появилась на заседании парламента в откровенной рубашке, обнажающей левое плечо.

Фотографии «горячей» Савченко опубликовали в соцсетях фотограф Богдан Бортаков и журналист Яна Полянская. Нардеп выбрала соблазнительное одеяние, чтобы прийти на заседание 22 июня.

22/06/17 ВР: продолжаем украшать ленту...)

تم نشره بواسطة ‏‎Bogdan Bortakov‎‏ في 22 يونيو، 2017

«И депутаты чувствуют лето», — пошутила Полянская. 

В комментариях к записям мнения о внешнем виде Савченко разделились. Некоторые отметили, что Савченко оделась весьма «жарко», и попросили фото ее «лука» спереди. Другие попросили Савченко «остановиться» и выбрать более консервативное одеяние. 

 

#савченко #рада
Владимир Багров
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