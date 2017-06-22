Украинцы попросили обнажившую плечо Савченко больше не раздеваться

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Киев, 22 июня. Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко появилась на заседании парламента в откровенной рубашке, обнажающей левое плечо.

Фотографии «горячей» Савченко опубликовали в соцсетях фотограф Богдан Бортаков и журналист Яна Полянская. Нардеп выбрала соблазнительное одеяние, чтобы прийти на заседание 22 июня.

22/06/17 ВР: продолжаем украшать ленту...) تم نشره بواسطة ‏‎Bogdan Bortakov‎‏ في 22 يونيو، 2017

«И депутаты чувствуют лето», — пошутила Полянская.

І депутати відчувають літо :) pic.twitter.com/YLdsrypDOi — Яна Полянська (@PolianskaRS) June 22, 2017

В комментариях к записям мнения о внешнем виде Савченко разделились. Некоторые отметили, что Савченко оделась весьма «жарко», и попросили фото ее «лука» спереди. Другие попросили Савченко «остановиться» и выбрать более консервативное одеяние.