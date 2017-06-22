Побережье Гватемалы содрогнулось от сильнейшего землетрясения

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Москва, 22 июня. У берегов Гватемалы зафиксировано мощное землетрясение. Геологическая служба США (USGS) оценивает ее магнитуду на 6,8.

Землетрясение произошло в половину седьмого утра по местному времени. По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков находится в 38 километрах к юго-западу от города Пуэрто Сан Хосе. По предположениям геологов, очаг залегал на глубине 10 километров. Магнитуду землетрясения оценили на 6,8.

В настоящее время уточняется информация о жертвах и разрушениях. По некоторым данным, угрозы цунами нет.

Ранее, 14 июня, мощное землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Гватемале на мексиканской границе.