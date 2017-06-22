Боевики ИГ держат в заложниках жителей Мосула, угрожая убить их детей

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Мосул, 22 июня. Сотрудники Детского фонда ООН рассказали о жестокости боевиков «Исламского государства»*.

По данным ЮНИСЕФ боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) используют детей как средство ведения войны с правительственными силами. В иракском Мосуле они убивают детей тех, кто пытается покинуть захваченные игиловцами кварталы второго по величине города Ирака.

Представитель ЮНИСЕФ в Ираке Питер Хокинс сообщил, что организация обладает документальными свидетельствами подобных случаев. Джихадисты устраивают показательные казни для того, чтобы запугать людей, которые только собираются покинуть Мосул, отмечает сотрудник организации. Сообщается, что с начала 2014 года в Ираке погибло более тысячи несовершеннолетних детей.

* Организация запрещена на территории РФ.