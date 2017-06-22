Ошибки не было: Роскомнадзор объснил блокировку Google

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Москва, 22 июня. Глава Роскомнадзора Александр Жаров объяснил блокировку российского домена Google, опровергнув сообщения о том, что поисковая система якобы попала в реестр запрещенных ресурсов по ошибке.

При этом он особо подчеркнул, что это не была ложная блокировка. Проблема заключалась в том, что у Google стоял редирект с сайта букмекерской компании, именно поэтому операторы начали его блокировать, пояснил Жаров газете «Ведомости».

Как только Google убрал редирект, домен был удален из реестра, заключил руководитель Роскомнадзора.