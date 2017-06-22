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Общество
Ошибки не было: Роскомнадзор объснил блокировку Google
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Ошибки не было: Роскомнадзор объснил блокировку Google

16:08  22 Июня 2017
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Ошибки не было: Роскомнадзор объснил блокировку Google

Москва, 22 июня. Глава Роскомнадзора Александр Жаров объяснил блокировку российского домена Google, опровергнув сообщения о том, что поисковая система якобы попала в реестр запрещенных ресурсов по ошибке.

При этом он особо подчеркнул, что это не была ложная блокировка. Проблема заключалась в том, что у Google стоял редирект с сайта букмекерской компании, именно поэтому операторы начали его блокировать, пояснил Жаров газете «Ведомости». 

Как только Google убрал редирект, домен был удален из реестра, заключил руководитель Роскомнадзора.

 

Ярослава Замысловатова
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