ВСУ выпустили по территории ДНР более 200 снарядов и мин за сутки

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Донецк, 22 июня. За минувшие сутки украинские силовики выпустили по территории Донецкой народной республики более 200 снарядов и мин. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

«На донецком направлении по районам 12 населенных пунктов противник выпустил 28 артиллерийских снарядов калибром 152 миллиметра, 61 снаряд калибром 122 миллиметра, 25 танковых снаряда, 49 мин калибром 82 миллиметра и 44 мины калибром 120 миллиметров», — сказал Басурин.

Он также добавил, что подразделения вооруженных сил Украины перебросили крупнокалиберную артиллерию к линии соприкосновения в районе Горловки и Ясиноватой.