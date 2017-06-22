Сирия сегодня: США заплатят за Су-22, Австралия бьет по ИГ, шапкозакидательство коалиции

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Сирия сегодня, 22 июня. Россия предъявила США счет за сбитый сирийский истребитель, Австралия возобновила бомбежки ИГИЛ*, российские ПВО охладят шапкозакидательские настроения коалиции во главе с США.

Россия предъявила США счет за сбитый Су-22 ВВС Сирии

Россия потребует от США расследовать инцидент со сбитым истребителем Су-22 ВВС Сирии, которые вел боевые действия против запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ) в провинции Ракка. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Москва рассматривает подобные акции как вопиющее нарушение международного права, принципов суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также как неуважение к уставу ООН», — заявила Захарова.

По словам представителя МИД РФ, Россия расценивает инцидент с Су-22 как сознательное нарушение Соединенными Штатами обязательств в рамках меморандума о предотвращении инцидентов между российскими и американскими военными в сирийском небе. По словам Захаровой, в момент атаки на сирийский Су-22 в небе Сирии находились, в том числе, самолеты Воздушно-космических сил России (ВКС РФ), которые также могли пострадать.

Москва потребовала от Вашингтона принять все необходимые меры по недопущению подобных инцидентов в будущем.

Инцидент с самолетом ВВС Сирии произошел 18 июня. В ответ на атаку сил возглавляемой США коалиции на сирийский истребитель Россия приостановила взаимодействие с американскими военными в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе Сирии. Также Минобороны РФ заявило, что в дальнейшем будет «держать на мушке» российских ПВО все самолеты и беспилотники возглавляемой США коалиции в районе выполнения боевых задач ВКС РФ в Сирии.

Не стоит дергать за усы российскую ПВО

После заявления Минобороны РФ о сопровождении силами ПВО летательных аппаратов коалиции, действующих западнее реки Евфрат, США и их союзники временно приостановили полеты в этой зоне, а Австралия вообще заявила о прекращении нанесения авиаударов в Сирии.

Однако через два дня австралийское военное командование заявило, что возвращается к участию в операции против ИГИЛ в Сирии. В операции в Сирии участвуют восемь самолетов ВВС Австралии, которые совершают боевые вылеты с авиабазы «Минхад» в Объединенных Арабских Эмиратах.

Эксперты заинтересовались тем фактом, что «испуга» австралийских ВВС перед российскими ПВО хватило только на два дня. Кроме того наблюдатели обратили внимание на заявление командующего ВВС Бельгии, также участвующей в коалиции, воюющей в Сирии против ИГИЛ. (Напомним, коалиция во главе с США действует в Сирии без соответствующего мандата ООН и против воли официального Дамаска, что делает всю эту операцию незаконной).

Командующий ВВС Бельгии генерал-майор Фредерик Вансина, сделав должное количество реверансов в сторону России и ее ПВО, заявил, что, дескать, «они [то есть, Минобороны РФ] немного надули нос, заявляя, что все воздушные объекты коалиции к западу от Евфрата будут взяты на прицел».

По словам бельгийского генерала, Россия «может явно переоценивать возможности своей ПВО, дислоцированной в Сирии».

Бельгия пообещала вместе с союзниками изучить возможности ПВО РФ в Сирии. Однако, по мнению серьезных аналитиков, подобные хамоватые заявления и шапкозакидательские настроения могут дорого обойтись США и их союзникам.

США серьезно рискуют

США и их союзники рискуют нарваться на большие неприятности, недооценивая серьезность предупреждений Москвы, и уж тем более умаляя эффективность российских средств противовоздушной обороны. Такого мнения придерживается старший редактор The National Interest, американский военный эксперт Николас Гвоздев.

По словам Гвоздева, со сбитым сирийским истребителем везение США в Сирии закончилось.

Кремль на ситуацию со сбитым самолетом Асада отреагировал достаточно жестко, пишет Гвоздев, предупреждая, что теперь Россия будет считать потенциально враждебным любой самолет, пролетающий над территорией Сирии без разрешения законного сирийского правительства. При этом, отметил аналитик, то, что никаких других действий со стороны Москвы не последовало, ни в коем случае не должно расхолаживать США и их союзников.

Напрямую Россия, скорее всего, не станет бросать вызов США в Сирии, считает Гвоздев, однако у Москвы есть много способов максимально усложнить американцам жизнь в ближневосточном регионе.

* Организация запрещена на территории РФ.