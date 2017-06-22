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Технологии
WhatsApp перестанет обслуживать старые версии Android в 2020 году
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WhatsApp перестанет обслуживать старые версии Android в 2020 году

15:50  22 Июня 2017
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WhatsApp перестанет обслуживать старые версии Android в 2020 году

Москва, 22 июня. Владельцы смартфонов Android Ginderbread смогут использовать приложение WhatsApp только до 2020 года.

В прошлом году разработчики мессенджера сообщали, что через несколько лет приложение перестанет работать на ОС iOS 6 и Android 2.2, а также на более ранних версиях. Однако сейчас запись в блоге обновилась.

По обновленной информации, все устройства, работающие на основе Android 2.3 Gingerbread и выше будут поддерживать WhatsApp только до 1 февраля 2020 года.

Отметим, что в начале этого месяца популярное приложение получило сразу несколько обновлений. Теперь пользователи WhatsApp могут добавлять фильтры к своим файлам. У владельцев iPhone появилась возможность отправлять фото целыми альбомами.

#whatsapp
Дима Оленин
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