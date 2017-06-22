Ребенок умер от падения на него электроплиты в Мурманске

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Мурманск, 22 июня. Трагический инцидент произошел в городе Мурманск: ребенок умер от падения на него электроплиты. Как говорится в сообщении на сайте СКР, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

По предварительной информации, тело трехлетнего ребенка, погибшего после падения на него электроплиты, было обнаружено в четверг на кухне квартиры дома на улице Сафонова.

На месте ЧП работают следователи, в настоящее время идет сбор и закрепление доказательств.

Напомним, ранее сообщалось, что СК РФ расследует гибель несовершеннолетней девочки от огнестрельного ранения на Ямале.