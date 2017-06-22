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В России создадут электронную карту памятников героям Великой Отечественной войны
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В России создадут электронную карту памятников героям Великой Отечественной войны

15:47  22 Июня 2017
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В России создадут электронную карту памятников героям Великой Отечественной войны

Москва, 22 июня. В России будет создана единая электронная карта всех памятников, мемориалов и братских могил героев Великой Отечественной войны.

Специалисты Российского государственного социального университета создают первую в стране 3D-карту памятников, мемориалов и братских могил героев Великой Отечественной войны, сообщают Известия. Проект создается в помощь студентам и школьникам, которые изучают историю военных лет.

В России создадут электронную карту памятников героям Великой Отечественной войны

Отмечается, что пользователь сможет выбрать регион России, мемориальный комплекс, вывести на экран трехмерное изображение необходимого памятника и прочитать информацию о нем. Сообщается, что новый портал начнет свою работу уже 2 сентября, в день окончания Второй мировой войны.

#россия #памятник #великая отечественная война #мемориал
Алексей Громов
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