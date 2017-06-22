Станцию «Горьковская» в Петербурге закроют из-за празднования Ураза-байрама

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Санкт-Петербург, 22 июня. В воскресенье, 25 июня, станция метро «Горьковская» будет закрыта для пассажиров в связи с религиозным праздником окончания Поста в месяце Рамадан Ураза-байрам.

Мероприятие пройдет с 8 до 9 утра. На это время станция «Горьковская» будет закрыта на вход пассажиров. Празднование также пройдет в Соборной мечети Петербурга, которая находится по адресу: Кронверкский проспект, 7.

Работа «Горьковской» будет проходить только на выход пассажиров.

Как сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена, с 7 до 10 утра движение всех видов общественного транспорта в этом районе тоже будет перекрыто.