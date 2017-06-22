Google: Мы не виноваты в проблемах с доступом на сайт

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Москва, 22 июня. Компания Google отреагировала на сообщения о том, что поисковая система недоступна для пользователей Москве.

О блокировке ранее заявили интернет-провайдеры ТТК, «МарьиноНет», «Наука и связь» и «Авакс». Представители Google сообщили, что со стороны компании технических проблем нет.

«Мы знаем о том, что некоторые пользователи испытывают проблемы с доступом к сайту Google.ru. На стороне Google технических проблем нет», — сообщили сотрудники в комментарии RNS.