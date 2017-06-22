Ученые выявили опасность парацетамола для развития мальчиков в утробе матери

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Копенгаген, 22 июня. Употребление парацетамола нарушает развитие мальчиков в утробе мамы, заявили датские ученые.

Специалисты объяснили, что парацетамол оказывает разное влияние на организм взрослого человека. Ученые решили выявить, какое воздействие этот препарат оказывает на зародыша. Как оказалось, этот фермент влияет на мужские гормоны.

Эксперимент проводился на мышах. Рожденные мышата, которых кормили парацетамолом, вели себя менее агрессивно, не метили территорию. Кроме того, они реже пытались спариваться с самками и могли проявлять манеры поведения, свойственные женским особям.

Ранее ученые из Йоркского университета в Канаде нашли объяснение феномена белых ночей, который возникает на низких широтах.