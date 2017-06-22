Заседание Совета Россия — НАТО может состояться в июле

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Москва, 22 июля. Заседание Совета Россия — НАТО может состояться уже в июле, однако точной даты проведения мероприятия пока что нет. Об этом в четверг заявил заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков.

«Точной даты пока нет, но работа ведется. Постараемся провести встречу в период до летних каникул. Да, уже в июле», — отметил он.

Напомним, что действие Совета Россия — НАТО было заморожено в 2014 году, после государственного переворота на Украине и последующих за этим событий, однако в феврале 2017 года было решено возобновить взаимодействие для успешного разрешения сирийского конфликта.