ДНР и ЛНР сегодня: Аваков рассказал о самоубийствах силовиков, Донбасс ждет «хлебного перемирия»

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Новороссия, 22 июня. Около полутысячи бывших «АТОшников» покончили с собой за три года войны. Комиссия СБУ прибыла на линию соприкосновения, чтобы остановить алкоголизм в рядах ВСУ. Донецк отмечает День памяти и скорби. Пушилин надеется, что «хлебное перемирие» будет держаться. Последние новости ДНР и ЛНР — в материале Федерального агентства новостей.

Аваков и донбасский синдром

На начало июня 2017 года в Украине зарегистрировано порядка 500 случаев самоубийства экс-военнослужащих, вернувшихся из так называемой зоны АТО. Об этом сегодня сообщил не кто-нибудь, а сам глава МВД Украины Арсен Аваков.

Что интересно, Аваков сделал это заявление не где-нибудь по ходу разговора или в интервью, а в собственноручно написанной статье, посвященной проблемам мира и войны в современной Украине. Статья была опубликована прокиевской газетой «Украинская правда» и имеет весьма примечательный заголовок: «Стратегия гибридного мира». Действительно, представители киевского политикума не устают на разные голоса твердить, что Россия якобы ведет против них в Донбассе какую-то гибридную войну. Так почему бы Авакову не сыграть на расхожем обороте и не поговорить о «гибридном мире»?

Аваков не ищет примеры далеко. Он сравнивает боевые действия в Донбассе с Вьетнамом. Сводящие счеты с жизнью «АТОшники» — это украинский вариант американских ветеранов с вьетнамским синдромом. Это подтверждает и их клиническая неспособность адаптироваться к мирной жизни на гражданке. Здесь Аваков ссылается на данные правозащитной организации «Ла страда Украина», фиксирующей учащающиеся случаи бытового насилия в семьях ветеранов АТО.

Кто виноват в том, что бывшие бойцы ВСУ и нацбатальонов кончают с собой и бьют своих жен? Конечно же, Россия. Именно она, по мнению Авакова, заполняет украинское информационное пространство деструктивными месседжами и провокационными сигналами. Интересное объяснение военного посттравматического синдрома, но, учитывая, что речь идет о статье украинского министра, были ли какие-то сомнения, что во всем виноват Кремль?

СБУ против ВСУ

В общем-то, не лучшим образом обстоят дела и среди действующих бойцов ВСУ. По данным Народной милиции ЛНР, сегодня специальная комиссия СБУ прибыла в одну из стоящих на линии разграничения бригад Вооруженных сил Украины для проверки случаев дезертирства и суицида среди военнослужащих.

«В связи с увеличением случаев употребления алкоголя и наркотических веществ, выросло количество суицидов и дезертирства среди личного состава 1 батальона 24 бригады. Для выяснения ситуации с комплексной проверкой в бригаду прибыла группа сотрудников контрразведки Службы безопасности Украины», — объясняет официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

День памяти и скорби

Перенесемся по другую сторону линии разграничения. Донецк и Луганск отдают дань памяти солдатам-героям, павшим, защищая землю Донбасса от фашизма. 22 июня — день начала Великой отечественной войны, День памяти и скорби.

В одной только столице ДНР на торжественный митинг в парке Центра славянской культуры собралось около 300 человек. Собравшиеся почтили минутой молчания павших воинов и жертв немецкой оккупации, а затем возложили цветы к посвященному им мемориалу.

Наряду с ветеранами и членами общественных организаций на акции присутствовали глава местной районной администрации Олег Беляев, а также депутаты Народного Совета ДНР Марина Жейнова, Любомир Пушкин, Сергей Чучин.

«В этот день, 76 лет назад, орды фашистов без объявления войны напали на нашу землю, принеся с собой смерть и разрушения. И мы, сегодня собрались здесь, на мемориале «Жертвам фашизма», чтобы почтить память невинно убиенных жителей и защитников нашей Родины», — обратился к собравшимся Беляев.

«Хлебное перемирие»

Вчера в Минске была достигнута договоренность о прекращении обстрелов и перемирии на период сбора урожая. Соглашение о соблюдении режима тишины начнет действовать в полночь 24 июня и продлится до последнего дня лета. Некоторые уже дали перемирию ироническое название «хлебного».

Ирония — иронией, но предыдущий опыт показывает, что Украина не особенно склонна соблюдать режим тишины. В любом случае, в руководстве народных республик — вопреки всему — надеются, что «хлебное перемирие» будет действенно и, возможно, даже продлится после 31 августа. Никто, впрочем, не рассчитывает, что украинские войска перестанут стрелять совсем.