ДНР и ЛНР сегодня: Аваков рассказал о самоубийствах силовиков, Донбасс ждет «хлебного перемирия»
Новороссия, 22 июня. Около полутысячи бывших «АТОшников» покончили с собой за три года войны. Комиссия СБУ прибыла на линию соприкосновения, чтобы остановить алкоголизм в рядах ВСУ. Донецк отмечает День памяти и скорби. Пушилин надеется, что «хлебное перемирие» будет держаться. Последние новости ДНР и ЛНР — в материале Федерального агентства новостей.
Аваков и донбасский синдром
На начало июня 2017 года в Украине зарегистрировано порядка 500 случаев самоубийства экс-военнослужащих, вернувшихся из так называемой зоны АТО. Об этом сегодня сообщил не кто-нибудь, а сам глава МВД Украины Арсен Аваков.
Что интересно, Аваков сделал это заявление не где-нибудь по ходу разговора или в интервью, а в собственноручно написанной статье, посвященной проблемам мира и войны в современной Украине. Статья была опубликована прокиевской газетой «Украинская правда» и имеет весьма примечательный заголовок: «Стратегия гибридного мира». Действительно, представители киевского политикума не устают на разные голоса твердить, что Россия якобы ведет против них в Донбассе какую-то гибридную войну. Так почему бы Авакову не сыграть на расхожем обороте и не поговорить о «гибридном мире»?
Аваков не ищет примеры далеко. Он сравнивает боевые действия в Донбассе с Вьетнамом. Сводящие счеты с жизнью «АТОшники» — это украинский вариант американских ветеранов с вьетнамским синдромом. Это подтверждает и их клиническая неспособность адаптироваться к мирной жизни на гражданке. Здесь Аваков ссылается на данные правозащитной организации «Ла страда Украина», фиксирующей учащающиеся случаи бытового насилия в семьях ветеранов АТО.
Кто виноват в том, что бывшие бойцы ВСУ и нацбатальонов кончают с собой и бьют своих жен? Конечно же, Россия. Именно она, по мнению Авакова, заполняет украинское информационное пространство деструктивными месседжами и провокационными сигналами. Интересное объяснение военного посттравматического синдрома, но, учитывая, что речь идет о статье украинского министра, были ли какие-то сомнения, что во всем виноват Кремль?
СБУ против ВСУ
В общем-то, не лучшим образом обстоят дела и среди действующих бойцов ВСУ. По данным Народной милиции ЛНР, сегодня специальная комиссия СБУ прибыла в одну из стоящих на линии разграничения бригад Вооруженных сил Украины для проверки случаев дезертирства и суицида среди военнослужащих.
«В связи с увеличением случаев употребления алкоголя и наркотических веществ, выросло количество суицидов и дезертирства среди личного состава 1 батальона 24 бригады. Для выяснения ситуации с комплексной проверкой в бригаду прибыла группа сотрудников контрразведки Службы безопасности Украины», — объясняет официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
День памяти и скорби
Перенесемся по другую сторону линии разграничения. Донецк и Луганск отдают дань памяти солдатам-героям, павшим, защищая землю Донбасса от фашизма. 22 июня — день начала Великой отечественной войны, День памяти и скорби.
В одной только столице ДНР на торжественный митинг в парке Центра славянской культуры собралось около 300 человек. Собравшиеся почтили минутой молчания павших воинов и жертв немецкой оккупации, а затем возложили цветы к посвященному им мемориалу.
Наряду с ветеранами и членами общественных организаций на акции присутствовали глава местной районной администрации Олег Беляев, а также депутаты Народного Совета ДНР Марина Жейнова, Любомир Пушкин, Сергей Чучин.
«В этот день, 76 лет назад, орды фашистов без объявления войны напали на нашу землю, принеся с собой смерть и разрушения. И мы, сегодня собрались здесь, на мемориале «Жертвам фашизма», чтобы почтить память невинно убиенных жителей и защитников нашей Родины», — обратился к собравшимся Беляев.
«Хлебное перемирие»
Вчера в Минске была достигнута договоренность о прекращении обстрелов и перемирии на период сбора урожая. Соглашение о соблюдении режима тишины начнет действовать в полночь 24 июня и продлится до последнего дня лета. Некоторые уже дали перемирию ироническое название «хлебного».
Ирония — иронией, но предыдущий опыт показывает, что Украина не особенно склонна соблюдать режим тишины. В любом случае, в руководстве народных республик — вопреки всему — надеются, что «хлебное перемирие» будет действенно и, возможно, даже продлится после 31 августа. Никто, впрочем, не рассчитывает, что украинские войска перестанут стрелять совсем.
«Я думаю, что Украина продолжит стрелять, но уже гораздо меньше», — суммировал настроения своих коллег спикер Народного совета ДНР Денис Пушилин.