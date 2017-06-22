ДНР: закон о реинтеграции Донбасса не может быть частью минских соглашений

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Донецк, 22 июня. Закон о реинтеграции Донбасса не может быть частью мирного плана по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, поэтому Киев должен вернуться к комплексу мер, которые предусмотрены минскими соглашениями. Об этом заявил полпред Донецкой народной республики на переговорах в Минске Денис Пушилин.

«Этот законопроект не согласовывался с нами и не сочетается с минскими соглашениями и не может быть частью мирного плана, потому что под этим мирным планом нет подписей глав наших республик. Мы посоветовали и крайне рекомендовали Украине вернуться к комплексу мер», — пояснил Пушилин.

Ранее стало известно, что администрация президента Украины разработала план реинтеграции Донбасса, который предусматривает переход к военной операции, а также введение военного положения в зоне конфликта.