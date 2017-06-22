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Общество
Россияне пожаловались на блокировку Google
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Россияне пожаловались на блокировку Google

15:34  22 Июня 2017  /обновлено: 15:42  22 Июня 2017
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Россияне пожаловались на блокировку Google

Москва, 22 июня. Ряд российских интернет-провайдеров заблокировали Google.ru, сообщения о блокировках пишут пользователи в соцсетях.

Интернет-провайдеры «Авакс» и Telecom TZ заблокировали поисковой сервис Google.ru, в сообщении для пользователей говорится, что «доступ к странице запрещен, так как она попала в единый реестр запрещенных сайтов». По словам представителя техподдержки компании, блокировка связана с решением Роскомнадзора, который внес в реестр запрещенных ресурсов IP-адрес Google.

Отмечается, что это временное явление, однако провайдер не в силах повлиять на ситуацию, возможно, речь идет об ошибке системы. По словам представителя «Авакса», подобная ситуация была в сайтом Apple, пишет RNS. Россияне активно обсуждают возникшую проблему. Руководитель пресс-службы Роскомнадзора Вадим Ампелонский отметил, что о блокировке Google.ru узнал из СМИ, комментарий будет предоставлен позднее. 

Россияне недоумевают из-за блокировки поисковой системы, некоторые надеются, что это просто «ошибка, проверка связи или очередной аудит компетентности Роскомнадзора». Позднее в службе поддержки «Авакса» пояснили, что блокировка сайта произошла из-за ошибки и доступ к сайту будет восстановлен. По некоторым данным, блокировка в московском регионе произошла из-за того, что некоторые закрытые Роскомнадзором сайты используют вместо своих ip ip-адрес Google.

 

Ирина Селезнева
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