Родственник пилота Су-22, сбитого коалицией США в Сирии, рассказал о его судьбе

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Дамаск, 22 июня. Двоюродный брат пилота самолета ВВС Сирии, который был сбит коалицией во главе с США, считает, что коалиция и «Исламское государство»* (ИГ*) — это одно и то же. По словам Мухиддина Фахда, известно, что сирийский Су-22 участвовал в операции по уничтожению оперативного штаба ИГ.

«Тот факт, что коалиция сбила нашего летчика, доказывает, что коалиция и ИГ — это одно и то же», — подчеркнул Фахд.

Он отметил, что в настоящее время неизвестно ничего о том, где находится летчик Али Фахд. Существует информация, что пилот якобы находится в курской больнице.

«Ничего не ясно, мы не знаем, где он, что с ним делали», — сказал родственник, передает RT.

Коалиция ранее подтвердила, что сбила Су-22, принадлежащий ВВС Сирии, в провинции Ракка. По словам спикеров Дамаска, самолет выполнял задание против боевиков ИГ.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.