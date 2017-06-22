Родственник пилота Су-22, сбитого коалицией США в Сирии, рассказал о его судьбе
Дамаск, 22 июня. Двоюродный брат пилота самолета ВВС Сирии, который был сбит коалицией во главе с США, считает, что коалиция и «Исламское государство»* (ИГ*) — это одно и то же. По словам Мухиддина Фахда, известно, что сирийский Су-22 участвовал в операции по уничтожению оперативного штаба ИГ.
«Тот факт, что коалиция сбила нашего летчика, доказывает, что коалиция и ИГ — это одно и то же», — подчеркнул Фахд.
Он отметил, что в настоящее время неизвестно ничего о том, где находится летчик Али Фахд. Существует информация, что пилот якобы находится в курской больнице.
«Ничего не ясно, мы не знаем, где он, что с ним делали», — сказал родственник, передает RT.
Коалиция ранее подтвердила, что сбила Су-22, принадлежащий ВВС Сирии, в провинции Ракка. По словам спикеров Дамаска, самолет выполнял задание против боевиков ИГ.
«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.
* Организация запрещена на территории РФ.