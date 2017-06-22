Сотрудницу астраханского Минздрава уволили за скандальный комментарий в соцсети

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Ростов-на-Дону, 22 июня. Сотрудница пресс-службы Астраханского областного Минздрава Анна Любезнова уволена после скандального комментария, который она оставила в соцсети под записью о сборе средств для лечения женщины, страдающей от редкого заболевания крови.

В Facebook был опубликован пост о том, что астраханке Ирине Васильевой необходимо собрать деньги на дорогостоящий препарат, помогающий ей бороться с редким заболеванием крови. Сообщалось, что препарат ей предложили в начале 2017 года в областном Минздраве, однако уже в марте ведомство заявило, что не в состоянии оплачивать лечение, которое стоит около 30 млн рублей в год. Между тем, Васильева входит в категорию людей, которые должны обеспечиваться лекарствами за счет областного бюджета.

По данным местных СМИ, Любезнова негативно восприняла пост.

«Тратить такие деньги на одного человека, когда в Астрахани столько семей нуждаются в элементарном жилье. За 30 миллионов 12 семей можно обеспечить по квартире», — якобы написала женщина.

Как сообщил РИА Новости сотрудник областного Минздрава, высказанный Любезновой комментарий является ее личной позицией и ничего общего с официальной позицией министерства не имеет.

«В настоящий момент Анна Любезнова не является сотрудником пресс-службы министерства здравоохранения Астраханской области, она уволена», — сообщили в ведомстве.

К слову, сама Любезнова заявила, что аккаунт в Facebook был взломан.