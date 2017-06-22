Нет денег на психоаналитика: эксперты объяснили, почему россиянки ждут возлюбленных из тюрем

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Москва, 22 июня. Исследователи выяснили, зачем российские женщины заводят отношения с мужчинами, отбывающими наказания за совершенные преступления.

Многие из 650 тысяч осужденных в России заводят себе подруг на воле, на плечи которых ложится помощь преступникам, в том числе едой, деньгами, выплатой долгов и т.д. Часто такие женщины тратят годы своей жизни на таких мужчин, ожидая встречи с ними. Специалисты Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ в Петербурге изучали феномен так называемых «ждуль», как называют таких женщин на зоне.

Зачастую причинами, из-за которых женщина решает связать себя отношениями с осужденным, являются неуверенность в себе, пример подруги. Многие романтизируют тюрьму, считая ее местом для «настоящего мужчины».

«Брошенная, преданная мужем американка идет к психоаналитику, у наших женщин нет денег на психоаналитика, и они идут к зеку», — считают исследователи.

По мнению отбывающих наказание, ждут осужденных женщины, у которых есть проблемы с внешностью, самооценкой, материальным положением и уровнем образования.

«К любой зайди на страничку — ковер на фоне, грязные обшарпанные стены, плохо одетые дети, сожженные волосы… Ни разу не видел, чтобы красивая, ухоженная, богатая, образованная девушка искала зека по переписке», — заявил один из осужденных.

Несмотря на такое отношение, тысячи женщин продолжают ждать освобождения своих возлюбленных из тюрем и колоний. Причем у некоторых заключенных, помимо жены, есть несколько подруг, пишет Ридус.