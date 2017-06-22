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Новости Сирии
Россия подготовит документ, закрепляющий создание зон деэскалации в Сирии
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Россия подготовит документ, закрепляющий создание зон деэскалации в Сирии

15:18  22 Июня 2017  /обновлено: 15:50  22 Июня 2017
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Россия подготовит документ, закрепляющий создание зон деэскалации в Сирии

Москва, 22 июня. Россия рассчитывает подготовить ко встрече в Астане документ, закрепляющий создание зон деэскалации в Сирии. Об этом сегодня заявили в МИД России. 

По словам заместителя министра дипломатического ведомства России Михаила Богданова, в настоящий момент продолжается работа по данному вопросу. 

«Естественно, там не все так просто, но мы надеемся, что все подготовим к следующей встрече в Астане 4–5 июля», — отметил он, отвечая на вопрос о существовании между Россией и Турцией противоречий по некоторым зонам деэскалации в САР.

 Ранее Богданов заявил, что российская сторона рассчитывает, что сирийская вооруженная оппозиция приедет в столицу Казахстана. 

#россия #сирия #турция #богданов #мидрф
Дана Балан
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