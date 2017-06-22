Россия подготовит документ, закрепляющий создание зон деэскалации в Сирии

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Москва, 22 июня. Россия рассчитывает подготовить ко встрече в Астане документ, закрепляющий создание зон деэскалации в Сирии. Об этом сегодня заявили в МИД России.

По словам заместителя министра дипломатического ведомства России Михаила Богданова, в настоящий момент продолжается работа по данному вопросу.

«Естественно, там не все так просто, но мы надеемся, что все подготовим к следующей встрече в Астане 4–5 июля», — отметил он, отвечая на вопрос о существовании между Россией и Турцией противоречий по некоторым зонам деэскалации в САР.

Ранее Богданов заявил, что российская сторона рассчитывает, что сирийская вооруженная оппозиция приедет в столицу Казахстана.