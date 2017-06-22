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Сирия, 22 июня. Конвой с подкреплением ИГ* уничтожен на пути в Ас-Сухну в восточной части Хомса. САА сбила шесть американских беспилотников на границе между Идлибом и Латакией. Боевики повредили электростанцию в Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии наносят авиаудары в поддержку наступления союзников САА в восточной части Хомса; бомбят укрепрайоны ИГ в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные войска: несут потери в военной технике в Даръа; сбили шесть американских разведывательных беспилотников на границе между провинциями Идлиб и Латакия.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): потеряло конвой с подкреплением на пути из провинции Ракка в Ас-Сухну; нанесло удары из ПТРК по опорным пунктам САА в Дейр эз-Зоре; лишилось командира одной из бригад в Западном Мосуле.

Сирийская свободная армия** (ССА): повредила городскую электростанцию Нуэйма в Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: убила нескольких бойцов «Хезболлы» и захватила оружие и боеприпасы у сирийско-ливанской границы на западе провинции Дамаск.

Курды: отбили у радикалов ИГ часть военной базы 17-й дивизии в Ракке.

Провинция Дамаск

Стало известно, что в результате нападения боевиков антиправительственного объединения «Тахрир Аш-Шам» на позиции «Хезболлы» в районе Западного Каламуна в западной части провинции Дамаск, были убиты несколько бойцов ливанской организации и захвачена часть оружия и боеприпасов проправительственных отрядов, сообщает информационный портал Syrian Lense.

ВВС Сирии тем временем нанесли несколько авиаударов по укрепленным пунктам боевиков на окраине квартала Айн Тарма на северо-востоке Дамаска, передает Twitter-канал (BtwlatAljyshAls). Командование Сирийской арабской армии (САА) требует у радикалов вооруженной оппозиции сдать районы Джобар и Айн-Тарма добровольно.

Провинция Хомс

«Хезболла» вместе с отрядами Национальных сил обороны****** (NDF) ведут наступление на укрепрайоны радикалов «Исламского государства»* вблизи газового поля Аль-Хайль. Согласно данным военного источника в Twitter (watanisy), объединенным войскам удалось продвинуться на семь километров к востоку от насосной станции «Т-3». Информации о потерях сторон пока не поступало.

Российские и сирийские военные самолеты между тем продолжают наносить авиаудары в поддержку наступления. В результате бомбардировок союзников был уничтожен конвой с подкреплением террористов ИГ, направляющийся из провинции Ракка в ключевой город Ас-Сухна. Об этом сообщает Twitter-канал (Syria_Hezb_Iran).

Провинция Дейр эз-Зор

Военный источник на своей странице в сети Twitter (SecDev) сообщает о том, что террористы «Исламского государства» нанесли серию ударов из противотанковых ракетных комплексов по опорным пунктам Сирийской арабской армии (САА) в Дейр эз-Зоре. ВКС РФ проводит бомбардировки позиций радикалов ИГИЛ на окраинах кварталов административного центра провинции. О потерях сторон пока не сообщалось.

Напомним, территории Дейр эз-Зора делят практически пополам силы правительственных войск и боевиков ИГИЛ. Противостояние продолжается уже более трех лет.

Провинция Даръа

Исламисты уничтожили танк сирийской армии в районе палестинского лагеря для беженцев в Даръа, сообщает военный источник в социальной сети Twitter (Fox61A). Кроме того, боевики в результате массированного обстрела повредили городскую электростанцию Нуэйма. В некоторых районах города нет света, предает местный источник в сети Twitter (ahmadalissa).

Согласно данным Twitter-канала (shahid_daraa), ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков на окраинах районов города Даръа, дабы сдержать постоянные атаки со стороны исламистов вооруженной оппозиции. Данные о потерях радикалов формируются.

Провинция Идлиб

Пятеро боевиков антиправительственного формирования «Джейш Аль-Фатх» были убиты, еще 11 получили ранения в результате взрыва в городе Идлиб, передает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Пока не установлено, чем был вызван взрыв, однако не исключено, что организаторами могли выступать исламисты враждующих группировок, а также террористы «Исламского государства», множество «спящих ячеек» которого находится на территории провинции.

Правительственные войска сбили шесть американских разведывательных беспилотников на границе между провинциями Идлиб и Латакия, сообщает военный источник в Twitter (WithinSyriaBlog).

Провинция Ракка

Информационное агентство «Исламского государства» утверждает, что сегодня в столице провинции было убито и ранено более 53 бойцов Сирийской демократической армии**** (SDF) после того, как два «шахид-мобиля» атаковали опорные пункты курдских подразделений.

Напомним, на данный момент около 15 процентов города Ракка находится под контролем курдов, сразу в нескольких кварталах происходят ожесточенные столкновения. Накануне вечером SDF и Отряды народной самообороны (YPG) вновь отбили у радикалов ИГИЛ часть военной базы 17-й дивизии.

Официальный Twitter-канал корпуса морской пехоты Соединенных Штатов Америки (USMC) передает, что морские пехотинцы США оказывают огневую поддержку «демократической армии» круглосуточно.

Ирак

Иракская армия уничтожила одного из командиров террористов ИГИЛ, который являлся лидером одной из бригад формирования, вместе с еще 15 радикалами в районе Аль-Шафаа в Западном Мосуле. Иракское командование заявило, что квартал теперь полностью находится под контролем правительственных сил. Кроме того, как сообщает новостной портал Iraqi News, силы федеральной полиции ликвидировали порядка 43 боевиков ИГИЛ, а также уничтожили пять заминированных автомобилей радикалов.

Военные источники информационного агентства Al Sumaria News также сообщают, что вооруженные силы Ирака довольно быстро продвигаются в Старом городе, поскольку террористы ИГИЛ спешно отступают. Предполагается, что несколько сотен боевиков все еще остаются в этой части Мосула, однако также в районе находятся около 100 тысяч гражданских лиц, которых террористы ИГ используют в качестве живого щита, затрудняя наступление правительственных войск.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)