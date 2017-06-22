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Новости Сирии
Сирия новости 22 июня 16.30: уничтожен конвой ИГ в провинции Хомс, шесть дронов США сбиты в Латакии
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Сирия новости 22 июня 16.30: уничтожен конвой ИГ в провинции Хомс, шесть дронов США сбиты в Латакии

16:30  22 Июня 2017
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Уничтожен конвой ИГ в провинции Хомс

Сирия, 22 июня. Конвой с подкреплением ИГ* уничтожен на пути в Ас-Сухну в восточной части Хомса. САА сбила шесть американских беспилотников на границе между Идлибом и Латакией. Боевики повредили электростанцию в Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния 

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии наносят авиаудары в поддержку наступления союзников САА в восточной части Хомса; бомбят укрепрайоны ИГ в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные войска: несут потери в военной технике в Даръа; сбили шесть американских разведывательных беспилотников на границе между провинциями Идлиб и Латакия.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): потеряло конвой с подкреплением на пути из провинции Ракка в Ас-Сухну; нанесло удары из ПТРК по опорным пунктам САА в Дейр эз-Зоре; лишилось командира одной из бригад в Западном Мосуле.

Сирийская свободная армия** (ССА): повредила городскую электростанцию Нуэйма в Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: убила нескольких бойцов «Хезболлы» и захватила оружие и боеприпасы у сирийско-ливанской границы на западе провинции Дамаск.

Курды: отбили у радикалов ИГ часть военной базы 17-й дивизии в Ракке.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Дамаск

Карта военных действий — Дамаск

Стало известно, что в результате нападения боевиков антиправительственного объединения «Тахрир Аш-Шам» на позиции «Хезболлы» в районе Западного Каламуна в западной части провинции Дамаск, были убиты несколько бойцов ливанской организации и захвачена часть оружия и боеприпасов проправительственных отрядов, сообщает информационный портал Syrian Lense.

ВВС Сирии тем временем нанесли несколько авиаударов по укрепленным пунктам боевиков на окраине квартала Айн Тарма на северо-востоке Дамаска, передает Twitter-канал (BtwlatAljyshAls). Командование Сирийской арабской армии (САА) требует у радикалов вооруженной оппозиции сдать районы Джобар и Айн-Тарма добровольно.

Провинция Хомс

Карта военных действий — Хомс

«Хезболла» вместе с отрядами Национальных сил обороны****** (NDF) ведут наступление на укрепрайоны радикалов «Исламского государства»* вблизи газового поля Аль-Хайль. Согласно данным военного источника в Twitter (watanisy), объединенным войскам удалось продвинуться на семь километров к востоку от насосной станции «Т-3». Информации о потерях сторон пока не поступало.

Российские и сирийские военные самолеты между тем продолжают наносить авиаудары в поддержку наступления. В результате бомбардировок союзников был уничтожен конвой с подкреплением террористов ИГ, направляющийся из провинции Ракка в ключевой город Ас-Сухна. Об этом сообщает Twitter-канал (Syria_Hezb_Iran).

Провинция Дейр эз-Зор

Карта военных действий — Дейр эз-Зор

Военный источник на своей странице в сети Twitter (SecDev) сообщает о том, что террористы «Исламского государства» нанесли серию ударов из противотанковых ракетных комплексов по опорным пунктам Сирийской арабской армии (САА) в Дейр эз-Зоре. ВКС РФ проводит бомбардировки позиций радикалов ИГИЛ на окраинах кварталов административного центра провинции. О потерях сторон пока не сообщалось.

Напомним, территории Дейр эз-Зора делят практически пополам силы правительственных войск и боевиков ИГИЛ. Противостояние продолжается уже более трех лет.

Провинция Даръа

Карта военных действий — Даръа

Исламисты уничтожили танк сирийской армии в районе палестинского лагеря для беженцев в Даръа, сообщает военный источник в социальной сети Twitter (Fox61A). Кроме того, боевики в результате массированного обстрела повредили городскую электростанцию Нуэйма. В некоторых районах города нет света, предает местный источник в сети Twitter (ahmadalissa).

Согласно данным Twitter-канала (shahid_daraa), ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков на окраинах районов города Даръа, дабы сдержать постоянные атаки со стороны исламистов вооруженной оппозиции. Данные о потерях радикалов формируются.

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

Пятеро боевиков антиправительственного формирования «Джейш Аль-Фатх» были убиты, еще 11 получили ранения в результате взрыва в городе Идлиб, передает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Пока не установлено, чем был вызван взрыв, однако не исключено, что организаторами могли выступать исламисты враждующих группировок, а также террористы «Исламского государства», множество «спящих ячеек» которого находится на территории провинции.

Правительственные войска сбили шесть американских разведывательных беспилотников на границе между провинциями Идлиб и Латакия, сообщает военный источник в Twitter (WithinSyriaBlog).

Провинция Ракка

Карта военных действий — Ракка

Информационное агентство «Исламского государства» утверждает, что сегодня в столице провинции было убито и ранено более 53 бойцов Сирийской демократической армии**** (SDF) после того, как два «шахид-мобиля» атаковали опорные пункты курдских подразделений.

Напомним, на данный момент около 15 процентов города Ракка находится под контролем курдов, сразу в нескольких кварталах происходят ожесточенные столкновения. Накануне вечером SDF и Отряды народной самообороны (YPG) вновь отбили у радикалов ИГИЛ часть военной базы 17-й дивизии.

Официальный Twitter-канал корпуса морской пехоты Соединенных Штатов Америки (USMC) передает, что морские пехотинцы США оказывают огневую поддержку «демократической армии» круглосуточно.

Ирак

Карта военных действий — Мосул

Иракская армия уничтожила одного из командиров террористов ИГИЛ, который являлся лидером одной из бригад формирования, вместе с еще 15 радикалами в районе Аль-Шафаа в Западном Мосуле. Иракское командование заявило, что квартал теперь полностью находится под контролем правительственных сил. Кроме того, как сообщает новостной портал Iraqi News, силы федеральной полиции ликвидировали порядка 43 боевиков ИГИЛ, а также уничтожили пять заминированных автомобилей радикалов.

Военные источники информационного агентства Al Sumaria News также сообщают, что вооруженные силы Ирака довольно быстро продвигаются в Старом городе, поскольку террористы ИГИЛ спешно отступают. Предполагается, что несколько сотен боевиков все еще остаются в этой части Мосула, однако также в районе находятся около 100 тысяч гражданских лиц, которых террористы ИГ используют в качестве живого щита, затрудняя наступление правительственных войск.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Алексей Громов
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