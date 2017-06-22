Чиновники в Адыгее отреагировали на скандал с золотой медалью дочери чиновницы

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Майкоп, 22 июня. Специальная комиссия Минобрнауки Адыгеи заинтересовалась скандалом на выпускном вечере в школе, где отличница обвинила одноклассницу в получении золотой медали «по блату».

Во время торжественного вечера выпускница Рузанна заявила со сцены, что ее одноклассница незаслуженно получила медаль, поскольку ее мать руководит управлением образования Тахтамукайского района. Девушка утверждала, что медалистка ни разу за весь год не отвечала на уроках.

«Вы знаете, всем понятно, что каждый родитель попытается подтянуть своего ребёнка, но тянуть двоечницу на медалиста — сверхнаглость. Когда происходят такие вещи, я не могу спокойно реагировать», — приводит слова Рузанны «Свободная пресса».

Как сообщает пресс-служба правительства Адыгеи, по данному факту была объявлена проверка, которая завершится в пятницу. В Тахтамукайский район направили спецкомиссию, чтобы та подтвердила или опровергла несправедливый подход по отношению к одной из школьниц.