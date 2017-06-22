«Хезболла» уничтожила полевого командира боевиков в провинции Дамаск

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Дамаск, 22 июня. Отряды ливанского движения «Хезболла» ликвидировали лидера одной из группировок в пригороде сирийской столицы Джобар.

Медиа-крыло ливанского движения «Хезболла» сообщило, что в пригороде Дамаска Джобаре ликвидирован один из главарей группировки, близкой к «Джебхат ан-Нусре» (террористическая организация запрещена в России). Полевой командир одного из подразделений был известен под именем «Шишани» (Чеченец).

Ранее группировка «Армия Ислама» («Джейш аль-Ислам» признана террористической в ряде стран) несколько раз выступала с обещаниями оказать поддержку отряду уничтоженного командира в борьбе с правительственными войсками. Это заявление о помощи «братьям» стало уже десятым по счету, однако реальных действия со стороны исламистов не последовало.