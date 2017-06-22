Госдуме предлагают установить в России три новых выходных праздничных дня

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Москва, 22 июня. Проект закона о трех дополнительных выходных днях в году внесли в Госдуму депутаты от КПРФ. Они предлагают сделать нерабочими 18 марта, 7 ноября и 31 декабря.

Коммунисты поясняют, что первая дата — это День воссоединения Крыма с Россией, праздник государственного масштаба, а значит заслуживает того, чтобы стать выходным.

День, когда произошла Октябрьская революция (7 ноября), не менее значим для истории страны, считают авторы проекта, то есть тоже достоин красной отметки в календаре.

Ну а что касается 31 декабря, то в этот последний день года россияне о работе уже фактически не думают, производительность опускается до крайне низкого уровня, поэтому, полагают инициаторы, пусть граждане на законных основаниях остаются дома и режут новогодние салаты.