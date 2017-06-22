Пьяный ростовчанин попытался сжечь заживо жену

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Ростов-на-Дону, 22 июня. В Усть-Донецком районе Ростовской области задержали мужчину, попытавшегося сжечь заживо супругу. 39-летней женщине удалось сбежать от злоумышленника через окно.

Как сообщает «Свободная пресса», 17 июня пьяный мужчина сначала разругался с супругой, а потом решил ей отомстить. Он вылил ей на ноги горючую жидкость и поджег с помощью зажигалки. Потерпевшая забежала в спальню и потушила огонь одеялом, а потом заперлась в ванной и вылезла через окно. Ей на помощь пришли родственники, которые жили по соседству.

По данным СУ СК РФ по региону, женщина в итоге обратилась в больницу и получила медпомощь, а его супруга заключили под стражу.