Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Пьяный ростовчанин попытался сжечь заживо жену
Triangle Created with Sketch.

Пьяный ростовчанин попытался сжечь заживо жену

15:56  22 Июня 2017
110

Дончанке удалось спастись от мужа, который попытался сжечь ее заживо

Ростов-на-Дону, 22 июня. В Усть-Донецком районе Ростовской области задержали мужчину, попытавшегося сжечь заживо супругу. 39-летней женщине удалось сбежать от злоумышленника через окно.

Как сообщает «Свободная пресса», 17 июня пьяный мужчина сначала разругался с супругой, а потом решил ей отомстить. Он вылил ей на ноги горючую жидкость и поджег с помощью зажигалки. Потерпевшая забежала в спальню и потушила огонь одеялом, а потом заперлась в ванной и вылезла через окно. Ей на помощь пришли родственники, которые жили по соседству.

По данным СУ СК РФ по региону, женщина в итоге обратилась в больницу и получила медпомощь, а его супруга заключили под стражу.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть