ДНР: боевики «Правого сектора» обстреляли жилые дома в Маринке, есть раненые

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Донецк, 22 июня. Боевики «Правого сектора»* (экстремистская организация, запрещена в РФ) нанесли минометный удар по жилым кварталам Марьинки, в результате чего пострадала мирная жительница. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, украинская сторона продолжает обстреливать жилые районы подконтрольных Киеву территорий Донбасса.

«Сегодня нашей разведкой зафиксировано перемещение боевиков «Правого сектора» из района Авдеевки в район Марьинки. Позднее стало известно от местных жителей о том, что эти боевики произвели минометный обстрел жилых районов Марьинки», — пояснил Басурин.

В связи с этим Басурин призвал граждан, проживающих на подконтрольной Киеву территории Донбасса, сообщать о передислокации украинских военных, а также о фактах обстрелов с их стороны.

* Организация запрещена на территории РФ.