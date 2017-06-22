Милонов призвал прививаться против «всякой заразы» перед поездкой в Европу

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Москва, 22 июня. Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал Роспотребнадзор, который порекомендовал россиянам сделать правивку от гепатита А перед поездкой в Европу, добавив, что «прокаженные там действительно ходят».

Сегодня Роспотребнадзор предупредил российских туристов о росте вирусных заболеваний гепатитом А (Болезнь Боткина) среди европейцев и жителей ряда стран Латинской Америки. Наибольшее число заболеваний болезнью Боткина зафиксировано у мужчин с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Парламентарий Виталий Милонов поддержал рекомендацию надзорного ведомства сделать профилактическую прививку, а также посоветовал держаться подальше от мест проведений ЛГБТ-парадов.

«Прокаженные-то там действительно ходят, голубые известные прокаженные, это хуже голубей, они разносят заразу. У них всех очень низкий иммунный статус из-за того, что очень многие больны СПИДом», — сказал Милонов.

Российский депутат считает, что Европа наводнена мигрантами и представителями нетрадиционной сексуальной ориентации, поэтому сделать прививку – разумное решение.