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Происшествия
Злоумышленник арендовал дорогое авто и продал его на запчасти в Подмосковье
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Злоумышленник арендовал дорогое авто и продал его на запчасти в Подмосковье

15:12  22 Июня 2017
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Злоумышленник арендовал дорогое авто и продал его на запчасти в Подмосковье

Москва, 22 июня. Сотрудники правоохранительных органов задержали в подмосковных Химках злоумышленника, который по фальшивым документам арендовал дорогой автомобиль, а затем продал его на запчасти. Об этом сегодня сообщает пресс-служба областного главка министерства внутренних дел.

По данным ведомства, 38-летний житель другой страны, представив фальшивые документы, оформил договор аренды машины, а затем разобрал автомобиль и продал его по запчастям, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Уточняется, что мужчина ранее был судим. 

Общая сумма ущерба составила примерно 1,5 миллиона рублей, добавили в ведомстве. 

В отношении него возбуждено уголовное дело. Он может оказаться в тюрьме сроком на 10 лет. 

#подмосковье #полиция
Дана Балан
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