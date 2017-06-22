Злоумышленник арендовал дорогое авто и продал его на запчасти в Подмосковье

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Москва, 22 июня. Сотрудники правоохранительных органов задержали в подмосковных Химках злоумышленника, который по фальшивым документам арендовал дорогой автомобиль, а затем продал его на запчасти. Об этом сегодня сообщает пресс-служба областного главка министерства внутренних дел.

По данным ведомства, 38-летний житель другой страны, представив фальшивые документы, оформил договор аренды машины, а затем разобрал автомобиль и продал его по запчастям, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Уточняется, что мужчина ранее был судим.

Общая сумма ущерба составила примерно 1,5 миллиона рублей, добавили в ведомстве.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Он может оказаться в тюрьме сроком на 10 лет.