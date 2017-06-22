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Происшествия
Самосвал влетел в автобус с пассажирами на юго-западе Москвы
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Самосвал влетел в автобус с пассажирами на юго-западе Москвы

15:23  22 Июня 2017
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Самосвал влетел в автобус с пассажирами на юго-западе Москвы

Москва, 22 июня. КамАЗ влетел в пассажирский автобус во время съезда на Боровское шоссе в Солнцево.

Авария произошла около семи утра в среду, 22 июня. На пересечении Боровское шоссе и улицы 50 лет Октября на юго-западе Москвы столкнулись пассажирский автобус и самосвал. Грузовик влетел в бок пассажирского транспорта.

К счастью, удар КамАЗа оказался несильным. Автобус не получил серьезных повреждений. На данный момент уточняется информация о состоянии пассажиров автобуса после ДТП, передает «Подмосковье 360».

Самосвал влетел в автобус с пассажирами на юго-западе Москвы

Ранее стало известно, что следовавший из России автобус перевернулся в Казахстане. Жертвами трагедии стали девять человек.

Катерина Тимошенская
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