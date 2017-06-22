Росприроднадзор отзывает лицензию у компании, управляющей свалкой в Балашихе

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Москва, 22 июня. По поручению министра природных ресурсов и экологии России Сергея Донского сотрудники Росприроднадзора начали процедуру отзыва лицензии у компании, которая управляет свалкой в подмосковной Балашихе, сообщили в пресс-службе ведомства.

Соответствующее решение связано с рядом нарушений, выявленных в работе предприятия.

Напомним, что в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным» к президенту обратились жители подмосковной Балашихи, которые рассказали о 50-летней свалке, разрастающейся возле их домов.