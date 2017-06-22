«Союзмультфильм» снимет продолжение «Простоквашино» за 300 млн рублей‍

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Москва, 22 июня. На создание мультфильма под рабочим названием «Простоквашино» уйдет 300 млн рублей, сообщается на портале правовой информации.

Ранее глава Минкульта РФ Владимир Мединский сообщил, что «Союзмультфильм» ведет переговоры с компанией Danone по финансированию продолжения мультфильма «Простоквашино».

«Для того чтобы снять мультфильм, нужны деньги, сценарий, творческий коллектив», — отметил министр.

Ранее в пресс-службе «Союзмультфильма» сообщили о планах снять 30 серий мультфильма о деревне Простоквашино и ее героях. Все права на проект будут принадлежать компании. Мультфильм будет выполнен в 2D и 3D. Длительность каждой серии составит 6,5 минут.

Напомним, что мультфильм «Трое из Простоквашино» был создан по мотивам повести Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот».