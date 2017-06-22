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Происшествия
Мощный взрыв прогремел в Могадишо
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Мощный взрыв прогремел в Могадишо

14:55  22 Июня 2017  /обновлено: 15:12  22 Июня 2017
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Мощный взрыв прогремел в Могадишо

Могадишо, 22 июня. Мощный взрыв прогремел в четверг столице Сомали Могадишо. Согласно предварительной информации, взрыв произошел рядом с полицейским участком. Сообщается, что на месте происшествия слышится стрельба.

Как уточняет Reuters, речь идет о взрыве заминированной машины. В результате теракта погибли четыре человека.

Напомним, что это уже второй теракт в Могадишо за два дня. Накануне взорвалась заминированная машина, припаркованная в правительственном квартале столицы Сомали. Жертвами атаки тогда стали 10 человек.

Геннадий Плющев
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