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Могадишо, 22 июня. Мощный взрыв прогремел в четверг столице Сомали Могадишо. Согласно предварительной информации, взрыв произошел рядом с полицейским участком. Сообщается, что на месте происшествия слышится стрельба.

Как уточняет Reuters, речь идет о взрыве заминированной машины. В результате теракта погибли четыре человека.



Напомним, что это уже второй теракт в Могадишо за два дня. Накануне взорвалась заминированная машина, припаркованная в правительственном квартале столицы Сомали. Жертвами атаки тогда стали 10 человек.