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Политика
Путин поручил «Роснефти» разработать ориентированную на лидерство стратегию
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Путин поручил «Роснефти» разработать ориентированную на лидерство стратегию

16:00  22 Июня 2017
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Путин поручил «Роснефти» разработать ориентированную на лидерство стратегию

Москва, 22 июня. «Роснефть» до конца года представит новую стратегию, разработать которую поручил президент России Владимир Путин, заявил глава компании Игорь Сечин во время годового собрания акционеров «Роснефти».

Сечин отметил, что президент России указал на необходимость разработки новой стратегии «Роснефти», которая бы опиралась на условия современного мира и его вызовов.

«Президент обратил наше внимание и поручил нам с вами обсудить в ходе собрания перспективы развития компании в условиях волатильности на рынках и выработать подходы, направленные на сохранение лидирующих позиций компании», — отметил Сечин.

Путин поручил «Роснефти» разработать ориентированную на лидерство стратегию

По словам Сечина, стратегия «Роснефть — 2022» будет разработана до конца текущего года.

Ранее Сечин заявил, что появление на сайте башкирского арбитража ложной информации об отзыве иска «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» является провокацией. 

#путин #сечин
Катерина Тимошенская
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