ДНР: ВСУ перебросили тяжелую артиллерию к Горловке и Ясиноватой

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Донецк, 22 июня. Подразделения вооруженных сил Украины перебросили крупнокалиберную артиллерию к линии соприкосновения под Горловкой и Ясиноватой. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

«Наша разведка продолжает фиксировать сосредоточение запрещенного минскими соглашениями тяжелого вооружения вдоль линии соприкосновения, — сказал он.

По данным разведки ДНР, на позициях ВСУ в районе Горловки зафиксировано прибытие трех гаубиц Д-30 калибра 122-мм. Кроме того, вблизи Ясиноватой обнаружены четыре буксируемые гаубицы «Гиацинт-Б».

Басурин также добавил, что за минувшие сутки с позиций ВСУ по территории ДНР было выпущено более 200 артиллерийских и танковых снарядов, а также мин.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что считает нецелесообразным заканчивать военную операцию, развернутую в Донбассе, передает «Вечерняя Москва».